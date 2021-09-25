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Лавров получил разноцветного дракона на встрече с президентом Боливии
Политика
Лавров получил разноцветного дракона на встрече с президентом Боливии
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил неожиданный подарок от президента Боливии Луиса Арсе. Презент был вручен в Соединенных Штатах.

Лавров и Арсе встретились во время 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В начале беседы глава МИД передал боливийскому лидеру привет от президента России Владимира Путина.

«Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его», — добавил дипломат.

Арсе в рамках мероприятия вручил Лаврову разноцветного дракона. Министр оценил подарок — он улыбнулся и пожал собеседнику руку.

Стороны в закрытом для прессы формате обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Участники встречи уделили особое внимание ключевым аспектам развития политического диалога и сотрудничества Москвы и Сукре в международных делах. Они также подчеркнули приверженность обеих стран принципам международного права.

Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи ООН еще несколько встреч, в числе которых беседа с министром иностранных дел Мали Абдулайе Диопом. Коллеги обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в областях экономики, образования, а также обороны и региональной безопасности.

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