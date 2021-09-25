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Востоковед Вородин рассказал, что мешает талибам получить международное признание
Политика
Востоковед Вородин рассказал, что мешает талибам получить международное признание
 /  ФАН

Если новые власти Афганистана возродят архаичные практики наказаний за преступления, это станет серьезным препятствием к их признанию в мире в качестве законных и легитимных политических акторов. Об этом в интервью ФАН заявил востоковед Дмитрий Вородин.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что международная поддержка и легитимация движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) зависит от выполнения им взятых на себя обязательств, которые отражены в резолюции Совета безопасности ООН. В их числе американский дипломат назвал уважение основных прав человека, особенно женщин и детей, представителей этнических меньшинств, отказ от репрессий, предотвращение использования Афганистана террористическими группировками в качестве своей базы. Кроме того, Блинкен указал на необходимость дать разрешение иностранцам и афганцам выезжать за пределы страны.

«Кроме того, талибов призывают сформировать инклюзивное правительство, — заметил Вородин. — Однако сами они, желая найти диалог с международным сообществом и даже выступить в ООН, отнюдь не демонстрируют приверженность ценностям этой организации. Наоборот, их представитель мулла Нуруддин Тураби (руководитель управления тюрем) заявил о намерении вернуться к практике жестоких наказаний, например ампутации конечностей за воровство, — это необходимо для "обеспечения безопасности". Он подчеркнул, что талибы не ругают законы и практики других стран. Поэтому и критика таких порядков, как казни на стадионах, проводившиеся в период их предыдущего пребывания у власти в Афганистане, неприемлема».

Востоковед заметил, что в настоящее время внутри «Талибана» идут ожесточенные споры насчет того, возвращать ли в обиход практику публичных казней.

Востоковед Вородин рассказал, что мешает талибам получить международное признание
Prt Scr twitter.com  / @talib_times

«Вместе с тем международная поддержка талибам сейчас очень нужна, — сказал эксперт. — После их прихода в Кабул в августе многие каналы финансовой помощи Афганистану (США, Индия, ЕС, МВФ) были заморожены, следствием стало ухудшение и без того не самой благоприятной экономической ситуации. Не за горами крах банковской системы, а за ним и всей афганской экономики. Поэтому усилия руководства "Талибана" (и, конечно, Исламабада) направлены на их международное признание».

По словам собеседника ФАН, даже Китай, которому очень нужны афганские ресурсы и территория для глобальных проектов, не станет участвовать в разработке месторождений и маршрутов, если не будет уверен в обеспечении безопасности своих граждан.

«Но если Китай и Пакистан "зайдут" в Афганистан, их вливания помогут хоть как-то компенсировать потерю помощи со стороны США, а также Индии, контакты с которой, по сути, прекращены и все вопросы стратегического партнерства, поднимавшиеся ранее, теперь закрыты, — заметил Вородин. — В этом смысле Исламабад торжествует. Быть может, в случае новой войны в Кашмире Пакистану, как и в войне 1947–1949 гг., удастся привлечь немало пуштунских вооруженных формирований».

Ранее востоковед рассказал о роли Пакистана в афганских конфликтах последних 50 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Востоковед Вородин рассказал, что мешает талибам получить международное признание
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