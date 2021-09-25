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Житель Саратова пострадал в ДТП с участием трамвая и иномарки
Происшествия
Житель Саратова пострадал в ДТП с участием трамвая и иномарки
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Саратов, 25 сентября. Водитель иномарки протаранил трамвай. Его пассажир пострадал в ДТП и попал в больницу. Полиция проводит проверку.

Авария произошла во Фрунзенском районе Саратова около полуночи. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в трамвай напротив дома № 64/70 на улице Советской.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 22-летний пассажир, который находился в салоне иномарки. Его доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

На днях произошло столкновение машины скорой помощи с грузовиком. Медицинский транспорт перевозил работников. В результате происшествия пострадали все девять пассажиров «буханки».

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