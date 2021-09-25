Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала о депрессии после съемок нового сезона

Москва, 25 сентября. Актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валентины Будько в ситкоме «Сваты», осталась недовольна, как ее сняли в седьмом сезоне. Материалы она просмотрела во время озвучания.

На одной из фанатских страничек «Сватов» в Instagram появился видео с процесса озвучания «Сватов-7». В ролике Татьяна Кравченко заявляет, что ей не понравится, как ее сняли в седьмом сезоне ситкома. Несмотря на то, что артистка толком еще не видела отснятый материал, она уверена — получившиеся кадры вгонят ее в депрессию.

«Я на озвучивание приехала. Сейчас увижу, как меня сняли и в депрессию попаду. Не понравится, как меня сняли. Это точно будет. Ночью плакать буду», — призналась Кравченко.

Поклонники с нетерпением ждут выхода седьмого сезона «Сватов». Даты релиза у новой части ситкома пока нет, однако сами актеры уверены — ждать осталась недолго, ведь производственный процесс практически завершен. По словам актрисы Инны Королевой, «Сваты» выйдут на экраны либо этой осенью, либо к Новому году.

«Раз озвучка идет, то это говорит о том, что монтаж уже сделан», — рассказала Ковалева в соцсетях.

Недавно украинская актриса София Стеценко, сыгравшая роль Жени Ковалевой в третьем и четвертом сезонах «Сватов», объявила об уходе из профессии. По словам артистки, она просто перестала наслаждаться съемочным процессам.