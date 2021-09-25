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Минобороны РФ сообщило о начале строительства корвета «Бравый»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 10:09
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале строительства корвета «Бравый»
facebook.com  /  Минобороны РФ

Комсомольск-на-Амуре, 25 сентября. Минобороны РФ сообщило о начале строительства корвета ближней морской зоны «Бравый». Новый корабль заложат 29 сентября на верфях Амурского судостроительного завода.

«Бравый» относится к проекту 20380 «Стерегущий». Корабли этого класса предназначены для борьбы с подлодками и надводными кораблями. В Минобороны РФ отметили, что корветы проекта 20380 также решают широкий круг задач в разнородных группировках флота, но могут действовать и в одиночку.

«Дату закладки корвета — 29 сентября — установил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов», — указали в ведомстве.

В церемонии торжественной закладки примут участие представители оборонного ведомства, командования ВМФ и Тихоокеанского флота, а также представители администрации Хабаровского края и города Комсомольск-на-Амуре.

Ранее СМИ стало известно, что авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ РФ в 2023 году после ремонта четырех двигателей и модернизации.

В августе корабли Северного флота ВМФ РФ отработали проход через Ла-Манш, о чем написал британский таблоид Daily Express. Его читатели сравнили российский и британский флот отнюдь не в пользу последнего и предложили ВМФ РФ задержаться в проливе и охранять Британию от нелегальных мигрантов, раз уж с этой задачей Королевский флот не в силах справиться, пишет издание «Утро.ру».

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Все новости / Армия / Минобороны РФ сообщило о начале строительства корвета «Бравый»
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