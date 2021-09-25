Байден обсудил с индийским премьер-министром расширение военного сотрудничества

Нью-Дели, 25 сентября. Президент США Джо Байден провел встречу с индийским премьер-министром Нарендра Моди. Лидеры двух стран договорились о расширении торговли в оборонной сфере.

Об итогах встречи премьер-министра Индии с американским президентом сообщили представители МИД Индии. В сообщении внешнеполитического ведомства было подчеркнуто, что страны намерены и дальше работать совместно для решения ключевых проблем, таких как изменение климата и борьба с пандемией коронавируса.

«Президент Байден подтвердил прочность отношений в сфере обороны между Соединенными Штатами и Индией и непоколебимую приверженность Индии как крупному партнеру в области обороны посредством тесного взаимодействия в области обороны», — отмечается в заявлении.

Американская и индийская стороны также приветствовали дальнейшее развитие промышленной кооперации, совместный проект строительства беспилотников и инициативы из области оборонных технологий и взаимной торговли. МИД Индии отметил, что лидеры США и Индии «с нетерпением ожидают первого заседания саммита по соглашению о промышленной безопасности».