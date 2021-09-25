Эрдоган сообщил о планах Турции купить дополнительную партию ЗРК С-400 «Триумф»

Вашингтон, 25 сентября. Анкара намерена приобрести еще одну партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» российского производства, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства сообщил об этом в интервью телеканалу CBS, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста.

«Конечно, конечно, да», — подчеркнул Эрдоган возможность закупки Турцией новых комплексов С-400.

Турецкий лидер отметил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне». Эрдоган заявил, что Турция будет проявлять полный суверенитет в вопросах международного военно-технического сотрудничества и при этом действовать, исходя из интересов национальной безопасности.

Россия и Турция заключили контракт на поставку ЗРК С-400 в 2017 году, что стало причиной резкого недовольства властей США и исключения Турции от участия в программе американского истребителя пятого поколения F-35.

Ранее Эрдоган обвинил власти США в наращивании помощи курдским группировкам на территории Сирии.