Киев, 25 сентября. Украинские регионы вскоре прекратят взаимодействие с Киевом. Об этом заявил подполковник Службы безопасности страны в запасе Владимир Мулык.

В эфире местного телеканала военный заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского направлена на узурпацию власти. Такой курс может уничтожить правосудие и привести к гражданской войне на территории государства, не исключил острое развитие событий Мулык.

Подполковник СБУ предупредил, что Украину будут «разрывать». Он призвал жителей страны не принимать участие в военных действиях.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер высказала свои опасения из-за энергетического кризиса в государстве. По ее мнению, Украина в такой ситуации может «не дожить» до следующего отопительного сезона.