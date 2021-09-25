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Подполковник СБУ Мулык не исключил гражданскую войну на Украине из-за политики Зеленского
Политика
Подполковник СБУ Мулык не исключил гражданскую войну на Украине из-за политики Зеленского
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 25 сентября. Украинские регионы вскоре прекратят взаимодействие с Киевом. Об этом заявил подполковник Службы безопасности страны в запасе Владимир Мулык.

В эфире местного телеканала военный заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского направлена на узурпацию власти. Такой курс может уничтожить правосудие и привести к гражданской войне на территории государства, не исключил острое развитие событий Мулык.

Подполковник СБУ предупредил, что Украину будут «разрывать». Он призвал жителей страны не принимать участие в военных действиях.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер высказала свои опасения из-за энергетического кризиса в государстве. По ее мнению, Украина в такой ситуации может «не дожить» до следующего отопительного сезона.

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украина зеленский сбу мулык
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