Лидеры стран QUAD заявили об обмене спутниковыми данными наблюдения за Землей

Вашингтон, 25 сентября. Представители США, Японии, Австралии и Индии договорились о сотрудничестве в космической области. Стороны будут обсуждать анализ рисков изменения климата.

Встреча лидеров стран QUAD прошла 24 сентября в Вашингтоне. Члены саммита заявили об обмене спутниковыми данными наблюдения за Землей. Особый акцент будет сделан на климатических изменениях, уточнили в сообщении.

«Обмен этими данными в сотрудничестве с четырехсторонней группой по климату позволит станам QUAD лучше адаптироваться к изменениям климата», — говорится в заявлении по итогам встречи в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, члены QUAD смогут усилить мощность в других государствах Индо-Тихоокеанского региона. Действия будут направлены на помощь тем странам, которые более всего подвержены климатическим рискам.

Ранее стало известно, что одной из тем переговоров стала ситуация в Афганистане. Участники встречи указали на необходимость борьбы с терроризмом в исламской республике.