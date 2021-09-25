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ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР в течение суток
Армия
ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР в течение суток
Федеральное агентство новостей

Луганск, 25 сентября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня в Донбассе.

Военнослужащие ВСУ в течение минувших суток нанесли два огневых удара по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрелам ВСУ подверглись окрестности населенных пунктов Калиново и Лозовое, части ВСУ использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы типа СПГ-9. Данные о разрушениях в результате инцидента уточняются, отметили представители ЛНР в СЦКК. Согласно дополнительным мерам по контролю за перемирием в зоне внутриукраинского конфликта, которые действуют с 27 июля 2020 года, в Донбассе строго запрещены любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование БПЛА и открытие огня из всех типов оружия

Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, почему Киев не заинтересован в осуществлении масштабной агрессии против ДНР и ЛНР. По его мнению, в случае попытки реализации подобного сценария значительная часть ВСУ перейдет на сторону республик Донбасса.

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