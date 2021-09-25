Кошачий лемур станет новым обитателем зоопарка в Старом Осколе

Белгород, 25 сентября. Городской зоопарк в скором времени получит самку лемура катта с темными пятнами вокруг глаз и черным носом.

Зоосад в Старом Осколе выставил заявку для поставщиков животных. Начальная максимальная стоимость лемура не должна превышать отметку в 146 тыс. рублей, а все предложения принимаются до 30 сентября. Питомцы должны иметь темно-серый окрас тела, белый живот и ряд других обязательных для своего вида признаков.

Самка станет соседкой сурикатов, белых носорогов, жирафов и других жителей Африки. Продавец должен обеспечить безопасность животного при перевозке и предоставить руководству зоопарка всю необходимую документацию.

Два детеныша антилопы дикдик ранее появились на свет в новосибирском зоопарке, сообщало издание A42. Первые взрослые китопарнокопытных стали обитателями парка три года назад, успев два раза дать потомство.