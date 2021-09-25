Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 10:47
10:41
Происшествия
Троих пострадавших при стрельбе в пермском вузе выписали из больниц
10:40
Политика
Эксперт по энергетике Родионов: выборы в бундестаг не повлияют на сертификацию «СП-2»
10:39
Политика
На Украину вернулись лихие 90-е: «работники ножа и топора» вспомнили былое
10:38
Общество
Самые популярные у россиян направления в бархатный сезон назвали эксперты Tutu.ru
10:35
Шоу-бизнес
Садальский обвинил Михалкова в лишении возможности получить звание народного артиста
10:33
Весь мир
Мужчина поджег себя перед дворцом президента Уругвая
10:31
Происшествия
Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в проливе Босфор
10:31
Спорт
Пермь и Уфа готовы принять Олимпиаду-2036
10:29
Общество
Сочинских водителей попросили воздержаться от поездок в районах Лоо, Вардане и Буу
10:27
Происшествия
Очевидцы сняли на видео размытые дороги на трассе Джубга — Сочи
Все новости

Экс-капитан сборной России Игнашевич стал экспертом «Матч ТВ»
Спорт
Экс-капитан сборной России Игнашевич стал экспертом «Матч ТВ»
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 25 сентября. Бывший игрок сборной России по футболу и ЦСКА Сергей Игнашевич будет работать экспертом на федеральном канале «Матч ТВ».

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале сообщил о достижении договоренности о сотрудничестве с Сергеем Игнашевичем. Шестикратный чемпион России по футболу присоединился к команде экспертов.

«Мы рады, что Сергей согласился усилить команду "Матча" — его огромный опыт игрока и тренера позволяет обращать внимание на детали – тренерские задумки и построения и яркие действия игроков на поле», — отметил Тащин.

Профессиональную карьеру Игнашевич завершил после ЧМ-2018. Он является рекордсменом по числу матчей за сборные России, СНГ и СССР. До марта 2021 года Игнашевич возглавлял московское «Торпедо», выступающее в первенстве ФНЛ.

Ранее бывший защитник сборной России Юрий Жирков стал игроком клуба Любительской футбольной лиги (ЛФЛ). Об этом проинформировал блогер Василий Уткин.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Экс-капитан сборной России Игнашевич стал экспертом «Матч ТВ»
футбол работа эксперт матч тв игнашевич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru