Экс-капитан сборной России Игнашевич стал экспертом «Матч ТВ»

Москва, 25 сентября. Бывший игрок сборной России по футболу и ЦСКА Сергей Игнашевич будет работать экспертом на федеральном канале «Матч ТВ».

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале сообщил о достижении договоренности о сотрудничестве с Сергеем Игнашевичем. Шестикратный чемпион России по футболу присоединился к команде экспертов.

«Мы рады, что Сергей согласился усилить команду "Матча" — его огромный опыт игрока и тренера позволяет обращать внимание на детали – тренерские задумки и построения и яркие действия игроков на поле», — отметил Тащин.

Профессиональную карьеру Игнашевич завершил после ЧМ-2018. Он является рекордсменом по числу матчей за сборные России, СНГ и СССР. До марта 2021 года Игнашевич возглавлял московское «Торпедо», выступающее в первенстве ФНЛ.

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