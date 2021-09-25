Сейсмологи зафиксировали два землетрясения у Командорских островов

Петропавловск-Камчатский, 25 сентября. Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов. Информация о пострадавших не поступала.

Толчки магнитудой 5,6 произошли в 1094 км от села Никольское в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов. Повторная активность была зафиксирована в 1087 км от этого же села. Магнитуда составила 6,3.

Сотрудники экстренных служб не объявляли тревогу цунами.

Тем временем мощное землетрясение произошло несколько дней на юго-восточном побережье Австралии, эпицентр которого находился в 180 километрах к востоку от Мельбурна. Его очаг залегал на глубине в 10 километров. Толчки длились 15-20 секунд. Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали жители «высоток» в центре города, чтобы избежать трагедии.