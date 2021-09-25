Сотрудничество с Лободой отнимало у Крапивиной почти все время

Москва, 25 сентября. Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина вспомнила о сложностях сотрудничества с артисткой, а также поделилась карьерными планами.

Крапивина работала с Лободой много лет, однако минувшим летом внезапно заявила, что уходит не только от исполнительницы, но и из шоу-бизнеса. Сотрудничество продюсера с певицей прекратилось на фоне конфликта Крапивиной с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

По словам продюсера, она ушла от Лободы, потому что певица долго оставалась ее единственным артистом, и это отнимало у Крапивиной почти все время. Однако полностью покидать шоу-бизнес женщина все же не планирует.

«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% твоего времени. Я так жить больше не готова», — призналась продюсер в программе «Кино в деталях» на канале СТС.

Теперь Крапивина хочет заниматься менеджментом какого-либо артиста и давать дорогу молодым. Вскоре должен появиться ее собственный лейбл, который будет помогать начинающим музыкантам. Кроме того, продюсер намеревается и дальше вести кинодеятельность.

Ранее Нателла Крапивина сообщила о расставании с мужем. Продюсер опасается, что после разрыва больше не сможет испытать к кому-то сильное чувство.