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Врачи спасли жизнь получившему тяжелые ожоги жителю Астрахани
Общество
Врачи спасли жизнь получившему тяжелые ожоги жителю Астрахани
pixabay.com/PD

Астрахань, 25 сентября. Пациент поступил в городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Шансов выжить с ожогами 95% поверхности тела были крайне малы.

Астраханские врачи диагностировали у 31-летнего мужчины ожоги I-II-III степени головы, шеи, туловища, также были поражены руки и ноги. В ходе эндоскопического исследования ожог дыхательных путей не подтвердился.

По словам заведующего ожоговым отделением АМОКБ Александра Самсонова, в лечении участвовали медики из отделения переливания крови и гравитационной хирургии крови.

Пострадавшего сразу же вывели из шока, восстановили ему водно-электролитный баланс и пораженные ткани. Также жителю Астрахани перелили более 12 литров крови. В настоящее время пациента готовят к выписке, впереди его ждет реабилитация и восстановление в санатории.

Курганские врачи спасли жизнь беременной многодетной матери, которая поступила в больницу с сильным кровотечением. Пациентка несколько дней находилась в реанимации, сообщало URA.RU.

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