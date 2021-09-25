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Крупнейшие предприятия КНР получили доход в 13,9 трлн долларов за 2021 год

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 09:30
Экономика
Крупнейшие предприятия КНР получили доход в 13,9 трлн долларов за 2021 год
pixabay.com

Пекин, 25 сентября. Конфедерация предприятий Китая обнародовала финансовые отчеты 500 наиболее крупных компаний страны в 2021 году.

Доходы этих фирм от основной деятельности в совокупности достигли 89,83 трлн юаней — это около 13,9 трлн долларов. По сравнению с аналогичным прошлогодним показателем они выросли на 4,43%.

Рейтинг возглавила Государственная электросетевая корпорация КНР с выручкой 2,667 трлн юаней (412,94 млрд долларов). На второй строчке разместилась Китайская национальная нефтегазовая корпорация (СNPC) с 1,959 трлн юаней (303,3 млрд долларов). Тройку лидеров закрывает нефтехимический гигант Sinopec — 1,957 трлн юаней (303,05 млрд долларов).

Общая прибыль 500 крупнейших предприятий Китая превысила 6 трлн юаней (928 млрд долларов). Относительно 2020 года рост составил 7,75%.

Центральный банк Китая намерен увеличить долю использования нацвалюты в международной торговле. Об этом свидетельствуют данные информагентства Синьхуа.

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китай прибыль бизнес доход
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