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Страны «четверки» отметили важность борьбы с терроризмом в Афганистане
Политика
Страны «четверки» отметили важность борьбы с терроризмом в Афганистане
Global Look Press  /  Xinhua

Вашингтон, 25 сентября. США, Австралия, Индия и Япония договорились взаимодействовать по ситуации в Афганистане и согласовывать действия в сфере борьбы с терроризмом, сказано в сообщении Белого дома.

Соответствующее решение было принято во время саммита лидеров стран 24 сентября в Вашингтоне. Главы государств договорились тесно координировать политику по экономике, дипломатии и правам человека в отношении Афганистана, а также углублять взаимодействие в контртеррористической и гуманитарной областях на основании резолюции 2593 Совбеза ООН.

Участники Четырехстороннего диалога по безопасности отметили, что Афганистан не должен использоваться для организации атак против других государств, подготовки террористов или финансирования терактов. Страны «четверки» акцентировали внимание на важности борьбы с террористической деятельностью в Афганистане.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее призвал страны Запада подключиться к диалогу по Афганистану. По его словам, их участие будет иметь смысл.

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