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Специалисты МАК «Вымпел» модернизируют три радиолокационные станции «Воронеж» до 2028 года

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 09:25
Армия
Специалисты МАК «Вымпел» модернизируют три радиолокационные станции «Воронеж» до 2028 года
wikipedia.org  /  mil.ru

Москва, 25 сентября. Три радиолокационные станции серии «Воронеж», входящие систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), должны быть модернизированы до 2028 года.

Такое заявление сделали в пресс-службе межгосударственной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел». Речь идет о трех станциях в разных российских городах.

«Три узла модернизируется в ближайшей перспективе в 2025-2028 годах: "Воронеж-М" в Лехтусе, "Воронеж-ДМ" в Армавире и "Воронеж-М" в Усолье-Сибирском», — указали на предприятии.

Помимо этого, отмечается, что в первую очередь на станциях будет усилена помехозащищенность. Также планируется обновить системы энергообеспечения.

В текущий момент с состав российской СПРН входит два эшелона: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций «Воронеж». Данная система должна в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, которые могут быть выпущены по территории РФ.

Ранее сообщалось, что США пришлось задержать на неопределенное время запуск космических спутников нового поколения, которые должны войти в систему предупреждения о ракетном ударе.

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