Седан Kia Cerato будет продаваться на рынке России в пяти комплектациях

Москва, 25 сентября. Автомобилестроительная компания из Южной Кореи запустила в сентябре российские продажи обновленного Cerato.

Корейские инженеры модернизировали модель Cerato, добавив некоторые элементы в салон, а также изменив наружный дизайн автомобиля. Отечественный рынок увидит спектр из пяти вариаций машины, среди которых — Classic, Comfort, Luxe, Prestige, GT Line, а также особая доработанная комплектация GT Line+.

Стартовый комплект обойдется россиянам в 1,394 млн рублей. При этом максимальная версия седана Kia Cerato будет продаваться на рынке за 1,829 млн рублей.

Известно, что автопроизводитель не стал вносить изменения в «начинку» транспортного средства. Основу машины составляет мотор на 1,6 или 2,0 литра мощностью 128, либо 150 л.с. Мощнейшие комплектации функционируют на шестидиапазонном «автомате», начальные версии предлагают только «механику». Сборкой седана будет заниматься российское предприятие «Автотор», расположенное в Калининграде.

Уровень спроса на гибридную вариацию кроссовера Kia Sorento не показал высоких результатов, из-за чего руководство корпорации задумалось над необходимостью выпуска нового поколения CUV в России.