Спасатели в Хакасии освободили застрявшую между гаражами овчарку

Абакан, 25 сентября. Абаканские спасатели вызволили застрявшую между гаражами овчарку. Собака не получила травм и отправилась домой.

Инцидент произошел в Абакане на улице Ломоносова. Животное решило пройти между гаражами и выбрало неверный путь. Пес застрял прямо между металлическими стенками и не мог самостоятельно выбраться. Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. В операции также принимали участие собственники гаражей - без них вызволить овчарку было бы невозможно. Вероятно, собака была домашняя, потому что на ней был ошейник. После освобождения она побрела в сторону частных домов.

Тем временем инспекторы спасли молодого сокола в заповеднике Башкирии. Птица едва не стала жертвой орла, который напал на птенца. Отважный сокол успел улететь после вмешательства людей.