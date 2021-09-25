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Спасатели в Хакасии освободили застрявшую между гаражами овчарку
Общество
Спасатели в Хакасии освободили застрявшую между гаражами овчарку
pexels.com

Абакан, 25 сентября. Абаканские спасатели вызволили застрявшую между гаражами овчарку. Собака не получила травм и отправилась домой.

Инцидент произошел в Абакане на улице Ломоносова. Животное решило пройти между гаражами и выбрало неверный путь. Пес застрял прямо между металлическими стенками и не мог самостоятельно выбраться. Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. В операции также принимали участие собственники гаражей - без них вызволить овчарку было бы невозможно. Вероятно, собака была домашняя, потому что на ней был ошейник. После освобождения она побрела в сторону частных домов.

Тем временем инспекторы спасли молодого сокола в заповеднике Башкирии. Птица едва не стала жертвой орла, который напал на птенца. Отважный сокол успел улететь после вмешательства людей.

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собака спасение хорошие новости россии
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