Драму «Капитан Волконогов бежал» показали на фестивале «Кинотавр»

Сочи, 25 сентября. Российская премьера драмы Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» состоялась на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

В центре сюжета ленты, которая сочетает элементы авторского и жанрового кино, находится успешный сотрудник правоохранительных органов. Жизнь персонажа меняется, когда его самого объявляют преступником. В фильме сыграли Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова и другие актеры.

««Капитан Волконогов бежал» про два генеральных страха — оказаться на месте жертвы и в то же время оказаться на месте мучителя», — отметила Меркулова на пресс-конференции, прошедшей в рамках «Кинотавра».

Фильм вызвал большой интерес у гостей фестиваля. Зрители встретили драму, показанную в основном конкурсе, продолжительными аплодисментами.

Ленту «Капитан Волконогов бежал» ранее показали на Венецианском кинофестивале. Его жюри уже отмечало Меркулову и Чупова три года назад за картину «Человек, который всех удивил».