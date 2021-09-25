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Драму «Капитан Волконогов бежал» показали на фестивале «Кинотавр»
Общество
Драму «Капитан Волконогов бежал» показали на фестивале «Кинотавр»
Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

Сочи, 25 сентября. Российская премьера драмы Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» состоялась на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

В центре сюжета ленты, которая сочетает элементы авторского и жанрового кино, находится успешный сотрудник правоохранительных органов. Жизнь персонажа меняется, когда его самого объявляют преступником. В фильме сыграли Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова и другие актеры.

««Капитан Волконогов бежал» про два генеральных страха — оказаться на месте жертвы и в то же время оказаться на месте мучителя», — отметила Меркулова на пресс-конференции, прошедшей в рамках «Кинотавра».

Фильм вызвал большой интерес у гостей фестиваля. Зрители встретили драму, показанную в основном конкурсе, продолжительными аплодисментами.

Ленту «Капитан Волконогов бежал» ранее показали на Венецианском кинофестивале. Его жюри уже отмечало Меркулову и Чупова три года назад за картину «Человек, который всех удивил».

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фильм капитан волконогов бежал конитавр
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