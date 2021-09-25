Синоптик Вильфанд предупредил о грядущих заморозках в России

Москва, 25 сентября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается в ряде регионов России в ближайшее время, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в Иркутской области ожидаются сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом. В это же время в Краснодарском крае будет идти сильный дождь. Местами он будет сопровождаться грозой и градом, отметил Вильфанд.

«На территории Сочи с субботы прогнозируются дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Кроме того, в выходные недалеко от города есть вероятность формирования смерчей», — заявил он в беседе с ТАСС.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России также добавил, что в ряде европейских регионов страны в ближайшее время начнутся заморозки. Речь идет об Урале, Западной и Средней Сибири, уточнил Вильфанд.

Дождливая погода ожидается также в субботу и на территории Москвы. Температура в столице днем будет держаться на уровне +11...+13 градусов тепла, а ночью опустится до +7.