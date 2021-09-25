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12:06
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«Этот день в истории». Что произошло 25 сентября, праздники, факты, люди
Общество

В последнюю субботу сентября отмечается День Урала. Праздник учредили в 2017 году для привлечения внимания к сохранению экосистемы главной реки Оренбургской области.

А свой профессиональный праздник отмечают сегодня фармацевты. Дату выбрали в 2009 году в совете FIP, приурочив торжества ко дню основания Международной фармацевтической федерации.

Кроме того, 25 сентября в США отмечают Национальный день комиксов. В этот день читатели обсуждают новинки и обмениваются раритетными изданиями. Магазины призывают не выбрасывать прочитанные комиксы. Ведь даже самый простенький графический роман через несколько лет может украсить любую солидную коллекцию.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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