Премьер Канады Трюдо объявил об освобождении двух граждан страны в Китае

Оттава, 25 сентября. Два гражданина Канады возвращаются на родину после нескольких лет заключения в Китае. Об этом в ходе телеобращения к нации сообщили премьер-министр Джастин Трюдо.

Из китайской тюрьмы вышли Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор. Их отпустили одновременно с освобождением финансового директора китайской Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде. Топ-менеджер уже вылетела в КНР.

«Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину», — сообщил Трюдо.

О расследовании в отношении Спэйвора и Коврига стало известно в декабре 2018 года. Пекин обвинил канадцев в шпионаже. Это произошло после того, как была арестована Мэн Ваньчжоу.

Финдиректора Huawei обвиняли в мошенничестве, которое было связано с нарушением введенных в отношении Ирана санкций. Мэн Ваньчжоу была арестована по американскому запросу в Канаде. Накануне она вышла на свободу, признав себя виновной в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана. В обмен Ваньчжоу потребовала отозвать запрос на ее экстрадицию.

Ранее шведским беспроводным операторам запретили пользоваться оборудование Huawei. Такое решение было принято из-за угроз национальной безопасности, сообщил национальный регулятор.