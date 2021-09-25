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Пользователь WeChat поделился впечатлениями от посещения российских столовых
Общество
Пользователь WeChat поделился впечатлениями от посещения российских столовых
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Пекин, 25 сентября. Вкусно, быстро и плотно поесть в столовых можно всего за 50 юаней (около 550 руб.), выяснил пользователь WeChat.

По сравнению с Китаем в России «культура» столовых шагнула далеко вперед, считает он. Стоя в очереди можно рассмотреть ассортимент пирожков, отмечает автор. Самым вкусным он считает пирожок с капустой. Следом можно выбрать салат, обычно берут овощной, и суп. Тут автор настоятельно советует выбрать борщ. Гарниры обычно представлены гречкой, рисом, макаронами и картофелем, сообщили в WeChat.

Пользователь заявил, что в России существует множество мясных блюд. Говоря о десертах, автор отметил, что все они очень сладкие. Из напитков он выделил «традиционный русский» компот из фруктов и ягод.

Еда в столовой «не самая лучшая», но зато самая экономичная, подчеркивает пользователь WeChat.

«А что мы бы заказали в обычном российском ресторане на 50 юаней? Наверняка только одну тарелку супа. А в столовой это будет целый поднос настоящей русской еды. Разве это не прекрасно?» – уточил автор.

Ранее пользователь WeChat рассказал, как правильно разморозить куриные окорочка. За день до приготовления замороженный продукт необходимо переложить из морозилки в холодильник. Некоторые изделия, включая овощи, можно готовить сразу, сообщил автор.

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китай еда столовая
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