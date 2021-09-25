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Южные регионы России ожидают обильные дожди и сильные порывы ветра
Общество
Южные регионы России ожидают обильные дожди и сильные порывы ветра
pexels.com  /  Vlad Chețan

Сочи, 25 сентября. Обильные дожди, порывистый ветер и температура воздуха ниже климатической нормы ожидаются на юге России. Горную местность накроет мокрым снегом, передает центр погоды «Фобос».

Такая погода в регионе сохранится до вторника следующей недели. Причиной является надвигающийся из центра европейской части России циклон. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В воскресенье еще один циклон «вынырнет» из центра Европейской части России, погода в южных регионах будет облачной, дождливой. На севере Ростовской области, в Волгоградской, на севере Краснодарского края осадки будут сопровождаться сильным ветром, его порывы могут достигать в среднем 17 м/с. Местами пройдут ливни, в частности, в Сочи», — передает метеоролог.

В реках курортных городов ожидается подъем воды. Севастополь и Ялту также накроют дожди, в субботу там ожидается 15 градусов тепла, а к понедельнику температура поднимется до 18 градусов. Вода в южных регионах будет теплее воздуха, а со вторника погода начнет улучшаться, заключил Синенков.

Ранее МЧС предупредило сочинцев о надвигающихся грозах и смерчах. Непогода ожидается 25 сентября, порывы ветра составят до 22 метров в секунду.

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