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Суд развел Бари Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 08:57
Общество
Суд развел Бари Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
instagram.com  /  @barialibasovjr

Москва, 25 сентября. Суд расторг брак продюсера Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной 2 сентября, сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

По данным юриста, суд удовлетворил поданное Алибасовым в августе заявление на развод. Обжаловать судебное решение Федосеева-Шукшина не будет.

«Хватит уже, народ устал от этой клоунады и выходок «любимого Бари»», — сообщила «Комсомольской правде» Вербицкая-Линник, выразив надежду на то, что эта история закончилась.

Федосеева-Шукшина хорошо себя чувствует и находится в хорошем настроении, уточнила адвокат. За ней присматривает дочь Ольга, которая помогает артистке принимать лекарства, убирает в квартире и готовит еду.

В июне Алибасов заявлял, что не хочет разводиться с Федосеевой-Шукшиной. Продюсер даже сообщил о своих романтических чувствах к жене.

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