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Дацик договорился с Александром Емельяненко на бой
Спорт
Дацик договорился с Александром Емельяненко на бой
vk.com  /  Вячеслав Дацик

Москва, 25 сентября. Российский боец Вячеслав Дацик договорился с Александром Емельяненко о бое. Соответствующей информацией он поделился с представителями СМИ.

Дацик в ночь на 25 сентября одержал победу над представителем Великобритании Рэнди Рэндайном. Российский боец победил в первом раунде техническим нокаутом. Поединок проходил на голых кулаках организации Top Dog в Москве. До этого Дацик много раз сообщал о собственном желании подраться с Александром Емельяненко.

Дацик заявил, что Емельяненко «вроде бы согласился» на поединок. По словам Вячеслава, Александру необходимо набрать форму. Емельяненко сейчас проведет от трех до четырех легких боев, добавил Дацик. Он также отметил, что их поединок пройдет в конце 2021 или начале 2022 года.

Емельяненко 18 сентября одержал победу над блогером Артемом Тарасовым. Бой закончился решением судей. Поединок проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств.

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