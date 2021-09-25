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Клуни и Питт сыграют в фильме режиссера «Человека-паука — 3»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 08:56
Шоу-бизнес
Клуни и Питт сыграют в фильме режиссера «Человека-паука — 3»
wikipedia.org  /  Michael Vlasaty/CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 25 сентября. Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт сыграют в неизвестном триллере режиссера Джона Уоттса, который снял новую трилогию «Человек-паук».

Звезды кино сыграли в киноленте «Одиннадцать друзей Оушена» 20 лет назад и произвели яркое впечатление на фанатов. Похоже, что они вновь будут работать над одним проектом. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

Джон Уоттс занял пост режиссера и продюсера. Подробности о самом фильме держатся в секрете. Однако сюжет, судя по всему, коснется «одиноких волков», которых назначают на одну и ту же работу.

Также неизвестно, какая компания займется съемочным процессом. Основными студиями, участвующими в конкурсе на фильм, являются Sony, Lionsgate, Apple и Netflix. Также источники упоминают Amazon, Annapurna, Universal, MGM и Warner Bros. Подобный ажиотаж связывают с тем, что Питт и Клуни в последние годы очень избирательно подходят к выбору ролей, поскольку занимаются продюсерской деятельностью.

Ранее стало известно, что фанаты фильмов серии «Фантастические твари» с нетерпением ждут выход третьей части, однако в Сети проект был высмеян пользователями из-за гомосексуальности профессора Дамблдора.

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Брэд Питт кино джордж клуни джон уоттс
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