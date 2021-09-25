Кортеж Зеленского усилили после обстрела автомобиля его помощника Шефира

Киев, 25 сентября. Кортеж президента Украины Владимира Зеленского теперь окружает большее количество машин, это связано с покушением на его советника Сергея Шефира.

Издание «Украинская правда» пишет, что на крышах кортежных автомобилей выставлены сигнальные установки, также машины теперь ездят на более высокой скорости.

Корреспондент издания обратил внимание на кортеж Зеленского, который ехал по Обуховской трассе в Киеве в сторону государственных дач. Усиление передвижного состава Зеленского произошло после покушения на его помощника Сергея Шефира. Также глава Нацполиции Игорь Клименко поручил с 25 сентября перевести личный состав криминальной полиции на усиленный режим работы.

Инцидент с автомобилем Шефира произошел 22 сентября под Киевом. В машину попало более десяти пуль, сам советник не пострадал. В больнице с ранениями оказался его шофер. Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира могло произойти из-за борьбы олигархов или мести ОПГ.