Роспотребнадзор рассказал, из-за чего может начаться новая волна COVID-19 в России

Москва, 25 сентября. Невакцинированные граждане могут стать причиной нового подъема заболеваемости COVID-19 в России.

Встреча с вирусом заканчивается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — сказал он.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев заявил, что новая волна пандемии COVID-19 может наступить в России в ближайшее время. Вероятнее всего, рост заболеваемости зафиксируют в малых городах из-за распространения штамма «Дельта». Предпосылки для новой волны COVID-19 уже имеются.