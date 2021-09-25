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Пластырь с вакциной для замены уколов создали в США
Общество
Пластырь с вакциной для замены уколов создали в США
pixabay.com

Вашингтон, 25 сентября. Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл создали пластырь с содержащимся в нем лекарством.

Пластырь был напечатан на 3D-принтере. Исследование показало, что полученный с его помощью иммунитет в десять раз сильнее, чем при введении вакцины с помощью иглы в мышцы руки. На разработке находятся мини-шипы, длины которых хватит только для того, чтобы дотянуться до кожи и доставить препарат в организм.

По словам руководителя проекта Джозефа М. ДеСимоуна, пластырь с вакциной прост в применение, эффективен и безболезнен, а также его можно ставить самостоятельно.

Производство разработки осуществляется с помощью технологий 3D-печати, что позволит создавать определенные микроиглы для вакцин от гриппа, кори, гепатита и COVID-19.

Ранее ученые Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ) разработали уникальный препарат для лечения болезни Крона.

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