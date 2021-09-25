Сэм Рэйми прокомментировал появление Отто Октавиуса в «Человеке-пауке — 3»

, 25 сентября. Режиссер Сэм Рэйми оценил трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой», в котором актер Альфред Молина вновь вернулся к роли Отто Октавиуса.

Вторая режиссерская работа постановщика кинокомикса о Питере Паркере вышла на экраны кинотеатров в 2004 году и стала культовой. Основатель студии комиксов Marvel Стэн Ли считал «Человека-паук — 2» лучшей экранизацией. Отчасти на успех киноленты повлияло то, как Альфред Молина сыграл главного злодея Доктора Осьминога.

Однако теперь, 17 лет спустя, Отто Октавиус вновь появится во вселенной Человека-паука. Рэйми оценил решение Marvel Studios вернуть заклятого врага Питера Паркера на экраны.

«Это было прекрасно. Он отлично выглядит, анимация отличная. Я предполагаю, что это не кукла, потому что, когда мы делали Дока Окка, у нас были куклы и анимация для его щупалец осьминога. Но это было гладко и мощно, и мне очень понравился его костюм, который они сохранили. Я думаю, это будет отличный фильм», — заявил режиссер.

Ранее в Сети появился трейлер экранизации «Макбет» с Дензелом Вашингтоном в главной роли. В широкий прокат картина выйдет 25 декабря.