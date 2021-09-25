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Звезда «Игры престолов» сыграет в фильме «Жребий Салема» по книге Стивена Кинга

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 08:49
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» сыграет в фильме «Жребий Салема» по книге Стивена Кинга
Pr Scr instagram.com/@pilouasbaek

Лос-Анджелес, 25 сентября. Датский актер Йохан Асбек присоединился к актерскому составу экранизации «Жребий Салема», основанной на классическом романе писателя Стивена Кинга.

Роман 1975 года повествует о писателе Бене Миерсе, который возвращается в родной город Салемс-Лот, чтобы написать книгу и побороть свой детских страх перед особняком Марстен-Хаус. Однако вскоре выясняет, что жители постепенно начинают превращаться в вампиров.

Известный роман Стивена Кинга неоднократно экранизировался. Однако теперь его ждет еще одна киноадаптация. Главную роль сыграет Льюис Пуллман. Звезда «Игры престолов» Пилу Асбек воплотит на экранах роль одного из антагонистов — Ричарда Стрейкера, сатаниста и помощника высшего вампира Курта Барлоу.

Кто сыграет на большом экране главного злодея — пока еще неизвестно. Однако источники сообщают, что предварительно в списке кандидатов находится американский актер Уильям Сэдлер.

Ранее стало известно, что новый трейлер фильма о жизни леди Ди «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» был опубликован в Сети. Видео доступно на официальном YouTube-канале NEON.

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