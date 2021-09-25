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Украинец получил три года тюрьмы за публикацию хоум-видео с женой на порносайте
Происшествия
Украинец получил три года тюрьмы за публикацию хоум-видео с женой на порносайте
pixabay.com

Киев, 25 сентября. Жителя украинского Кременчуга приговорили к двум годам лишения свободы за изготовление порнографических материалов с женой.

Мужчина снимал на камеру домашние видео с супругой и опубликовывал их на сайтах для взрослых с целью получения денег за просмотр роликов. Украинец работал инженером в одном из местных лицеев.

Действия мужчины были расценены как изготовление и распространение порнографии. За все время он успел выложить в Сеть 28 видео. На экспертизу правоохранительные органы потратили более 4,5 тыс. гривен (12 тыс. рублей). Они хотели убедиться, что отснятые материалы действительно являются порнографией. Помимо тюремного срока, украинцу придется возместить эту сумму. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Недавно директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, за какие фото, выложенные в Сеть, можно получить уголовный срок.

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