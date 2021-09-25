Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 09:16
09:13
Общество
Синоптик Вильфанд предупредил о грядущих заморозках в России
09:07
Происшествия
Житель Верхней Пышмы пострадал при взрыве газа
09:03
Политика
Премьер Канады Трюдо объявил об освобождении двух граждан страны в Китае
09:01
Общество
Пользователь WeChat поделился впечатлениями от посещения российских столовых
08:58
Общество
Южные регионы России ожидают обильные дожди и сильные порывы ветра
08:57
Общество
Суд развел Бари Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
08:57
Спорт
Дацик договорился с Александром Емельяненко на бой
08:56
Шоу-бизнес
Клуни и Питт сыграют в фильме режиссера «Человека-паука — 3»
08:55
Политика
Кортеж Зеленского усилили после обстрела автомобиля его помощника Шефира
08:55
Общество
Роспотребнадзор рассказал, из-за чего может начаться новая волна COVID-19 в России
Все новости

Хью Джекман подшутил над Райаном Рейнольдсом и его женой
Шоу-бизнес
Хью Джекман подшутил над Райаном Рейнольдсом и его женой
wikipedia.org  /  John Bauld / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 25 сентября. Австралийский актер Хью Джекман поздравил фотомодель Блейк Лайвли с созданием линейки безалкогольных напитков, а также пошутил над ее мужем Райаном Рейнольдсом.

Звезды «Людей Икс», «Росомахи» и «Дэдпула» уже несколько лет несерьезно конфликтуют в социальных сетях. Рейнольдс хочет видеть Джекмана в его известной роли в своей франшизе о супергеройском наемном убийце, но тот не соглашается. На этот раз их шуточное противостояние коснулось и супруги Райана. Об этом сообщает Fox News.

«Мы любим каждый вкус, некоторым из нас он даже нравится с добавками. Но что еще более важно, мы любим женщину, которая его создала, Блейк Лайвли. Ты единственная в своем роде, Блейк. Ты просто забавная. Ты творческий человек. Ты светишь семь дней в неделю. И ты святая, что вышла замуж за этого человека (Рейнольдса — Прим. ред.). Извини, но я не извиняюсь», — написал Джекман на своей странице в Instagram.

В ответ Блейк написала, что лучшие черты Райана — это она, Хью и Деб (жена Джекмана — Прим. ред). Сам Рейнольдс шутливо заявил, что это не было частью сделки.

Ранее бывшая супруга кинорежиссера Джорджа Лукаса Марсия резко высказалась о последней трилогии «Звездных войн». По ее мнению, у создателей нет волшебства, присущего прежним картинам.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Хью Джекман подшутил над Райаном Рейнольдсом и его женой
кино хью джекман Райан Рейнольдс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru