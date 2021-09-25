Хью Джекман подшутил над Райаном Рейнольдсом и его женой

Лос-Анджелес, 25 сентября. Австралийский актер Хью Джекман поздравил фотомодель Блейк Лайвли с созданием линейки безалкогольных напитков, а также пошутил над ее мужем Райаном Рейнольдсом.

Звезды «Людей Икс», «Росомахи» и «Дэдпула» уже несколько лет несерьезно конфликтуют в социальных сетях. Рейнольдс хочет видеть Джекмана в его известной роли в своей франшизе о супергеройском наемном убийце, но тот не соглашается. На этот раз их шуточное противостояние коснулось и супруги Райана. Об этом сообщает Fox News.

«Мы любим каждый вкус, некоторым из нас он даже нравится с добавками. Но что еще более важно, мы любим женщину, которая его создала, Блейк Лайвли. Ты единственная в своем роде, Блейк. Ты просто забавная. Ты творческий человек. Ты светишь семь дней в неделю. И ты святая, что вышла замуж за этого человека (Рейнольдса — Прим. ред.). Извини, но я не извиняюсь», — написал Джекман на своей странице в Instagram.

В ответ Блейк написала, что лучшие черты Райана — это она, Хью и Деб (жена Джекмана — Прим. ред). Сам Рейнольдс шутливо заявил, что это не было частью сделки.

Ранее бывшая супруга кинорежиссера Джорджа Лукаса Марсия резко высказалась о последней трилогии «Звездных войн». По ее мнению, у создателей нет волшебства, присущего прежним картинам.