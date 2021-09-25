Аналитики «Синергии» подсчитали, сколько денег не хватает россиянам до зарплаты

Москва, 25 сентября. Лишь каждый третий россиянин укладывается в ежемесячный бюджет, остальным не хватает до следующей зарплаты около 5 тысяч рублей.

Порядка 63% россиян заявили, что им не хватает ежемесячной зарплаты. Это стало известно из результатов исследования аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости.

«Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни», — заявили аналитики.

Еще 49,6% опрошенных отметили, что до зарплаты им не хватает около 5 тысяч рублей, чтобы покрыть все свои расходы, а каждому пятому (20,6%) не хватает 10–15 тысяч рублей в конце месяца. Также 19,8% респондентов испытывают потребность в дополнительных 20–25 тысячах рублей к концу месяц.

Ранее больше половины россиян (60%) признались, что не высыпаются. Девять-десять часов в сутки на сон нужно 19% респондентов, на пять-шесть часов засыпают 18% участников опроса, трех-четырех часов сна достаточно 3% опрошенных.