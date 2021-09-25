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Аналитики «Синергии» подсчитали, сколько денег не хватает россиянам до зарплаты
Экономика
Аналитики «Синергии» подсчитали, сколько денег не хватает россиянам до зарплаты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 сентября. Лишь каждый третий россиянин укладывается в ежемесячный бюджет, остальным не хватает до следующей зарплаты около 5 тысяч рублей.

Порядка 63% россиян заявили, что им не хватает ежемесячной зарплаты. Это стало известно из результатов исследования аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости.

«Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни», — заявили аналитики.

Еще 49,6% опрошенных отметили, что до зарплаты им не хватает около 5 тысяч рублей, чтобы покрыть все свои расходы, а каждому пятому (20,6%) не хватает 10–15 тысяч рублей в конце месяца. Также 19,8% респондентов испытывают потребность в дополнительных 20–25 тысячах рублей к концу месяц.

Ранее больше половины россиян (60%) признались, что не высыпаются. Девять-десять часов в сутки на сон нужно 19% респондентов, на пять-шесть часов засыпают 18% участников опроса, трех-четырех часов сна достаточно 3% опрошенных.

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