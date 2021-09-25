Marvel может потерять права на Человека-паука и Мстителей

Москва, 25 сентября. Компания Marvel начинает судебный процесс, чтобы не потерять права на таких персонажей как Железный человек, Человек-паук, Доктор Стрэндж и других.

В августе 2021 года владелец имущества автора комиксов Стива Дитко обратился в суд с уведомлением о расторжении договора на Человека-паука. В свою очередь в Marvel заявили, что и Питер Паркер, и Стивен Стрэндж создавались как «служебные произведения», за счет чего авторские права должны остаться за компанией Disney.

То есть, они настаивают на том, что авторы комиксов работали по найму и получали зарплату за каждую отрисованную страницу. Поэтому у них нет никаких прав. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Представители семейства Дитко считают, что супергерои были проданы и лицензированы для Marvel. Поэтому они лишаются присвоенного им статуса.

«В соответствии с положениями о прекращении действия закона об авторском праве авторы или их наследники могут вернуть права, однажды предоставленные издателям, после ожидания установленного законом периода времени. Согласно уведомлению о прекращении действия, Marvel потеряет права на своего культового персонажа в июне 2023 года. Судебные иски сосредоточены на процессе создания этих персонажей и на том, следует ли их рассматривать как работы, сделанные по найму. Если это так, то издатель будет считаться законным автором», — говорится в материале.

Источник добавил, что, в случае проигранного дела, Disney не сможет больше использовать Мстителей и многих известных персонажей для производства фильмов и мультфильмов, что обернется для нее серьезными убытками.

Ранее стало известно, что фильм от киностудии Marvel «Вечные» получил рейтинг PG-13 из-за откровенных сцен и нецензурной лексики, присутствующей в картине.