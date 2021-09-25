Политолог Гаспарян: Китай не боится войны с США

Москва, 25 сентября. Китаю неинтересно создание оборонных союзов вроде AUKUS. Они не боятся войны с США, потому что ее не будет. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» публицист отметил, что ни вооруженного, ни экономического конфликта между Вашингтоном и Пекином не произойдет. Для Соединенных Штатов это невыгодно.

«Где все предприятия американские находятся? Значит, нужно время, чтобы вывести все эти предприятия, нужно наладить производство. То есть, не наладить, а вернуть производство, которое было. Тогда возникает очень простой вопрос: но цены-то будут другие. Потянут ли это люди, с экономической точки зрения, или нет?» — отметил Гаспарян.

Он добавил, что США могут только призывать к подобному сценарию. Однако из-за сильных финансовых потерь они никогда не вернут производственные мощности в свою страну и не пойдут с войной на Китай.

Ранее российский политолог Николай Стариков заявил, что появление оборонного союза AUKUS — это сигнал Китаю, России и щелчок по носу европейцам.