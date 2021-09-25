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Бюджет России пополнится на 16 млрд рублей за счет труда осужденных в тюрьмах

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 08:43
Экономика
Бюджет России пополнится на 16 млрд рублей за счет труда осужденных в тюрьмах
11.fsin.su

Москва, 25 сентября. Российский бюджет сможет пополниться на 16 миллиардов рублей к 2024 году. Данная стимуляция обеспечивается за счет привлечения к оплачиваемому труду тюремных заключенных.

Так, в текущем году доходы государства благодаря труду осужденных увеличились на 15,2 миллиарда рублей. Использовать данную стратегию пополнения бюджета страны планируется и дальше, согласно представленной ТАСС пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Прогнозируемый доход на 2022 год должен составить 15,8 миллиарда рублей, на 2023 год — 15,9 миллиарда и на 2024 год — 16,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного документа.

По словам начальника управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елены Коробковой, в планах создать до 15 тысяч рабочих мест для осужденных до конца года. За прошедший год наказание в виде принудительных работ отбыли 12 тысяч человек.

Недавно ФСИН выдвинула требование ограничить работу мобильных телефонов заключенных. Сотовых операторов призвали блокировать номера осужденных в течение трех дней.

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