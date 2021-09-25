Политолог Гаспарян: США не нужны серьезные конкуренты

Москва, 25 сентября. Соединенные Штаты создали союз AUKUS для того, чтобы убрать Китай как серьезного конкурента. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Вашингтон совместно с Лондоном и Канберрой создал оборонный блок, который предусматривает поставку подводных лодок Австралии. Эксперт в интервью «Украина.ру» объяснил, для чего страны пошли на этот шаг.

«Китай — это очень серьезный для них (США — Прим. ред.) конкурент. Очень серьезный. Поэтому его надо пытаться всеми силами нейтрализовать. Как это сделать? Нужно создавать союзы. Из кого? Ну, прежде всего, из единого пространства бывшей Британской Империи. Британия, Австралия — идеальные кандидаты», — отметил политолог.

Он добавил, что ссора с Францией не нанесет серьезного ущерба. Коалиция все равно создана, и туда скоро добавят Канаду. Могут присоединиться и другие государства. Будет союз, который попытается противостоять Китаю, но Пекину на это все равно, потому что никакой войны не будет, заключил эксперт.

Ранее в МИД Франции заявили, что альянс AUKUS, в рамках которого Австралия может получить технологии строительства атомных подлодок, нужно проверить на соответствие принципам нераспространения ядерного оружия.