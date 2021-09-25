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Политолог Гаспарян: США не нужны серьезные конкуренты
Политика
Политолог Гаспарян: США не нужны серьезные конкуренты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 сентября. Соединенные Штаты создали союз AUKUS для того, чтобы убрать Китай как серьезного конкурента. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Вашингтон совместно с Лондоном и Канберрой создал оборонный блок, который предусматривает поставку подводных лодок Австралии. Эксперт в интервью «Украина.ру» объяснил, для чего страны пошли на этот шаг.

«Китай — это очень серьезный для них (США — Прим. ред.) конкурент. Очень серьезный. Поэтому его надо пытаться всеми силами нейтрализовать. Как это сделать? Нужно создавать союзы. Из кого? Ну, прежде всего, из единого пространства бывшей Британской Империи. Британия, Австралия — идеальные кандидаты», — отметил политолог.

Он добавил, что ссора с Францией не нанесет серьезного ущерба. Коалиция все равно создана, и туда скоро добавят Канаду. Могут присоединиться и другие государства. Будет союз, который попытается противостоять Китаю, но Пекину на это все равно, потому что никакой войны не будет, заключил эксперт.

Ранее в МИД Франции заявили, что альянс AUKUS, в рамках которого Австралия может получить технологии строительства атомных подлодок, нужно проверить на соответствие принципам нераспространения ядерного оружия.

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