Аналитик Калиниченко: любого человека в Украине можно сделать олигархом

Москва, 25 сентября. СНБО будет производить на свет врагов народа, так называемых олигархов. Об этом заявил политический аналитик Алексей Калиниченко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт объяснил, как будет работать новый закон о деолигархизации. По его мнению, не до конца ясна процедура и критерии, по которым будут определяться эти самые олигархи.

«Я вижу здесь четко одну фигуру — это такая организация, которая называется Совет национальной безопасности и обороны Украины. Там будут производить на свет врагов народа, так называемых олигархов, и дальше уже чинить с ними расправу. Тем более механизм уже отработанный: закрытие телеканалов, преследование оппозиции. Механизмы уже есть», — отметил Калиниченко.

Он добавил, что присваивание этого статуса явно будет совершаться для определенных целей, а не для того, чтобы привести к каким-либо соответствиям и нормам. В результате этих людей будут «кушать» те, кто сильнее и мощнее. Делаться это будет при помощи государственного аппарата.

Ранее политолог Алексей Якубин заявил, что курс Украины на деолигархизацию только ухудшит положение дел в стране.