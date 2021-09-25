Политолог Ищенко: НАТО нет дела до Китая, поэтому создали AUKUS

Москва, 25 сентября. США, Великобритания и Австралия создали AUKUS, потому что НАТО создавался для контроля Североатлантического региона. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для «Украина.ру» эксперт отметил, что новый оборонный блок направлен против Китая. Действовать в рамках Североатлантического альянса Запад не мог.

«Где НАТО, и где Китай? Во-первых, у НАТО всегда была зона ответственности Северная Атлантика, и блок затачивался против СССР, против России. Многим членам НАТО абсолютно нет никакого дела до Китая. У них нет никаких интересов в Юго-Восточной Азии. Их и так уже давным-давно сложно собрать вместе и подвинуть к чему-то полезному. Они даже в Европе без американцев не могут воевать», — отметил Ищенко.

Учитывая это, Североатлантическому альянсу нет смысла смотреть в сторону Китая. Все, кого США могли взять в союзники для противостояния Пекину, они уже пригласили в AUKUS.

Ранее политический аналитик Лукас Лейрос заявил, что США и Великобритания решили создать оборонный альянс AUKUS с Австралией, чтобы подтолкнуть Канберру к ядерной войне с Пхеньяном.