Беженцы из Афганистана напали на американскую военнослужащую

Нью-Йорк, 25 сентября. Несколько беженцев из Афганистана напали на женщину на базе Вооруженных сил США в штате Нью-Мексико.

Нападение произошло 19 сентября, когда небольшая группа афганских беженцев атаковала военнослужащую. В ситуации разбирается Федеральное бюро расследований, передает Fox News.

«Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела», — заявил представитель спецслужбы Дженетт Харпер.

По данным командования, на базе форт-Блисс усиливают меры безопасности, включая новые патрули, освещение и систему взаимной поддержки. Подробности о состоянии пострадавшей и личностях нападавших не раскрываются.

Ранее сообщалось, что около 200 юных афганцев, покинувших родные места, прибыли в Доху рейсами из Кабула в последние недели и находятся в специальном центре. В настоящее время о них заботится благотворительная организация Qatar Charity, которая стремится защитить малышей и уберечь от торговцев людьми.