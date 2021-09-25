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Экс-премьер Украины: Кулебе нельзя работать министром
Политика
Экс-премьер Украины: Кулебе нельзя работать министром
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Москва, 25 сентября. Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе нельзя работать на своей должности. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

В интервью для издания «Украина.ру» бывший политик напомнил, что Европа никогда не обещала Киеву вступление в ЕС. Поэтому непонятно, по какой причине министр иностранных дел возмущается и говорит о недоверии к Западу. Для того чтобы Украину взяли в Евросоюз, она должна провести ряд глобальных реформ, чего делать никто не будет,

«Ну не тот это человек, который бы что-то читал, что-то изучал бы. У него там амбиций много, у него дури много в голове. Ему нельзя работать министром. Ему надо поработать сначала швейцаром, так сказать, посмотреть, как одеваются дипломаты, на входе постоять, послушать краем уха», — отметил Азаров.

Он добавил, что после этого Кулебе стоит поработать помощником, заведующим каким-либо отделением. Однако этот человек вертикального взлета, который был никем, а затем стал министром.

Ранее Кулеба заявил, что сроки вступления Украины в ряды Североатлантического Альянса на данный момент остаются туманными.

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