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Еще двое участников напавшей на Дагестан банды Басаева задержаны
Происшествия
Еще двое участников напавшей на Дагестан банды Басаева задержаны
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Следователями были задержаны двое членов группировки Басаева, которые принимали участие в нападении на населенные пункты Дагестана в 1999 году.

Информация следует из данных Следственного комитета Российской Федерации и опубликована на официальном сайте ведомства. Следствие также установило их причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш. Басаев и Э. Хаттаб», — говорится в сообщении ведомства.

С 7 по 24 августа 1999 года вооруженные боевики устроили мятеж с целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России. В результате совершенного ими обстрела погибли 33 человека и 34 получили травмы. Сообщается, что сотрудники ФСБ и МВД России продолжат поиски оставшихся участников этого нападения.

Ранее в Нидерландах сотрудники правопорядка задержали девять человек по подозрению в подготовке теракта. Среди них оказался гражданин Афганистана, сообщили в прокуратуре города.

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дагестан задержание преступники
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