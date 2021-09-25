Еще двое участников напавшей на Дагестан банды Басаева задержаны

Москва, 25 сентября. Следователями были задержаны двое членов группировки Басаева, которые принимали участие в нападении на населенные пункты Дагестана в 1999 году.

Информация следует из данных Следственного комитета Российской Федерации и опубликована на официальном сайте ведомства. Следствие также установило их причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш. Басаев и Э. Хаттаб», — говорится в сообщении ведомства.

С 7 по 24 августа 1999 года вооруженные боевики устроили мятеж с целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России. В результате совершенного ими обстрела погибли 33 человека и 34 получили травмы. Сообщается, что сотрудники ФСБ и МВД России продолжат поиски оставшихся участников этого нападения.

Ранее в Нидерландах сотрудники правопорядка задержали девять человек по подозрению в подготовке теракта. Среди них оказался гражданин Афганистана, сообщили в прокуратуре города.