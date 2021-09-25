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Немецкий поставщик газа разорвал контракты с потребителями из-за резкого роста цен

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 07:58
Экономика
Немецкий поставщик газа разорвал контракты с потребителями из-за резкого роста цен
pixabay.com

Берлин, 25 сентября. Компания-поставщик газа Deutsche Energiepool отменила контракты с некоторыми клиентами из-за взлетевших цен на ресурс. Об этом стала известна с официального сайта организации.

Резкий рост стоимости энергоносителей привел к разрыву контрактов с промышленными предприятиями. В заявлении немецкой компании отмечается, что они не ожидали такого резкого и беспрецедентного развития рынка. В дальнейшем, с точки зрения экономической целесообразности, поставки газа решено прекратить.

Закупочная стоимость голубого топлива и электричества увеличилась на рынке почти втрое за последние месяцы. Цена на новые закупки выросла вчетверо за аналогичный период.

Одними из потребителей компании Deutsche Energiepool были коммунальные службы. Однако общее число пострадавших потребителей неизвестно. Компания Eon возьмет на себя исполнение обязанностей по поставке голубого топлива.

Ранее стало известно, что венгерские власти планируют подписать с «Газпромом» соглашение на импорт российского газа в течение 15 лет.

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