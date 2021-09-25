Киев, 25 сентября. Украина из-за кризиса в сфере энергетики рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Об этом заявила депутат фракции Верховной рады Людмила Буймистер.

Нардеп от пропрезидентской партии «Слуга народа» заявляла, что подготовка к отопительному сезону в стране была соравна. При этом Оператор «ГТС Украины» заявлял о выполнении планов на 98,2%.

Буймистер подчеркнула, что энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд. Это связано с непрофессиональным управлением и менеджментом.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживу», — заявила она.

Украина в предстоящую зиму получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей. До следующего отопительного сезона страна просто не доживет, заявила нардеп.

Украинские граждане подвергаются сильнейшему давлению со стороны СМИ, ранее заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. На население идет поток лжи.