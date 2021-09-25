Рыбы и Близнецы попали в топ-5 знаков зодиака со сложностями в похудении

Москва, 25 сентября. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым, по их мнению, звезды не дают стать худыми.

Рыбам сложно начать перемены в своей жизни, им проще убедить себя не вставать на весы лишний раз, чем стойко следовать диете, считают астрологи. Близнецам сложно быть сторонниками здорового образа жизни и постоянно отвлекаться. Поэтому вместо подсчета калорий они могут провести время за вкусной едой, а о похудении подумать позже.

Раков в жизни часто сопровождает стресс. Проблемы они заедают, после чего подсчитывают лишние килограммы и расстраиваются еще сильнее. Львам сложно отказать в прекрасном самим себе. Представители знака занимаются спортом и следуют диете, но пресная и однообразная еда вызывает у них отвращение, сообщает Пятый канал.

Козероги порой могут стать жертвами привычки. Если частью их жизни станет правильное питание, Козероги будут старательно соблюдать диету. Но, имея привычку к вкусной еде, им бывает сложно контролировать собственную фигуру, заключают астрологи.

Ранее астрологи назвали топ-3 знака зодиака, которые сильнее других отравляют жизнь окружающим их людей. В антирейтинг вошли Стрельцы, Козероги и Близнецы.