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Эпидемиолог Горелов: дети легче переносят коронавирусную инфекцию
Общество
Эпидемиолог Горелов: дети легче переносят коронавирусную инфекцию
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 сентября. Переносимость коронавирусной инфекции у детей гораздо легче, чем у взрослых. Однако малыши до года находятся в группе риска.

Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он объяснил это тем, что у детей возрастом до одного года активно проходит фаза формирования адаптивного иммунитета.

«Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента», — передает слова эпидемиолога ТАСС.

Эксперт также объяснил высокую статистику заболеваемости среди подростков от 14 лет и старше. По его словам, это происходит в первую очередь из-за их социальной активности, а также из-за стремительного распространения дельта-штамма коронавируса.

Недавно вирусолог Крючков рассказал об особенностях гибридного иммунитета. Он достигается, когда человек, недавно переболевший COVID-19, через непродолжительное время делает прививку.

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